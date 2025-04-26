Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde demir doğrama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
Şeyhsinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Demir Doğrama Dükkanında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?