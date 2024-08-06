Çorlu'da Emirhan Gözlek'i öldüren E.G.'yi azmettiren dayısı tutuklandı - Son Dakika
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Çorlu'da Emirhan Gözlek'i öldüren E.G.'yi azmettiren dayısı tutuklandı

Çorlu\'da Emirhan Gözlek\'i öldüren E.G.\'yi azmettiren dayısı tutuklandı

Çorlu'da Emirhan Gözlek'i öldüren E.G.'yi azmettirdiği iddia edilen dayısı Tolga Dikmen de yakalanıp tutuklandı. E.G., ifadesinde silahı dayısının kendisine verdiğini ve ateş etmesini istediğini söyledi.

06.08.2024 17:22
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Emirhan Gözlek'i (18) öldüren E.G.'yi (15) azmettirdiği iddia edilen dayısı Tolga Dikmen (26) de yakalanıp, tutuklandı.

Çorlu'da cezaevinden izinli çıkan Tolga Dikmen, eşinin kendisini Emirhan Gözlek ile aldattığını yeğeni E.G.'ye anlattı. Pazartesi akşamı Tolga Dikmen ile E.G., Hıdırağa Mahallesi 5'inci Sokak'ta yürürken Emirhan Gözlek ile karşılaştı. E.G., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Gözlek'e ateş açtı. Vücuduna aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Gözlek, kanlar içinde yere yığıldı. Dikmen ile E.G., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gözlek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

'SİLAHI DAYIM VERDİ'

Olayın ardından E.G., saklandığı evde polis tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde psikolog eşliğinde ifadesi alınan ve mahkemede tutuklanan E.G., silahı dayısının kendisine verdiğini ve ateş etmesini istediğini söylediği öğrenildi. İfadenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyonla yeğenini azmettiren Tolga Dikmen'i saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dikmen de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Dikmen, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Emirhan Gözlek'i öldüren E.G.'yi azmettiren dayısı tutuklandı - Son Dakika

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