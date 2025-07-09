TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde alüminyum fabrikasının bahçesinde paletlerin tutuşması sonucu çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki alüminyum fabrikasının bahçesindeki ahşap paletlerde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 4 fabrika personeli ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Fabrikada Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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