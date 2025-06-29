Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Çorlu-Tekirdağ yolu Karatepe mevkisinde bulunan tesisin çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
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