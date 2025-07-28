Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen 2 iş yerine düzenledikleri operasyonda, 17 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı), 602 paket gümrük kaçağı sigara, 39 elektronik sigara, 18 litre kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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