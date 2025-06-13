Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 59 DB 729 plakalı yolcu otobüsü ile F.C. yönetimindeki 59 AEA 231 plakalı kamyonet, Hatip Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü F.C. ile yolcu S.C. yaralandı.
Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Kamyonet ve Otobüs Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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