Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Y.B'nin kullandığı 34 RL 5490 plakalı otomobil, Emlak Konutları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada araç sürücüsü ile otomobildeki V.C. ve M.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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