Çorlu\'da Otobüs Yangını

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde belediyeye ait otobüs seyir sırada alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, yangın belediye ait araçla söndürüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Servet S.'nin kullandığı 59 DM 914 plakalı otobüs, Çorlu- İstanbul kara yolu yüksekokul mevkisinde motor kısmından alev aldı. Şoför, otobüsü kenara çekip kapılarını açarak, yolcuları indirdi. Otobüs, şoförün ihbarıyla bölgeye sevk edildi. O sırada bölgede çiçekleri sulayan Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait araç, yangına müdahale eti. İtfaiye ekipleri de otobüste inceleme yaparken, yangına dair inceleme sürüyor.