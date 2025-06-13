Çorlu\'da Otobüste Motor Yangını

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Servet Serttaş idaresindeki 59 DM 914 plakalı halk otobüsünün, Önerler Mahallesi İstanbul Yolu üzerinde seyir halindeyken motor bölümünden duman yükselmeye başladı.
Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti, durumu yetkililere bildirdi.
Yangına, Çorlu Belediyesine ait bölgedeki park ve bahçe sulama ekibince müdahale edildi.
Ekip tarafından söndürülen yangında otobüsün motorunda hasar meydana geldi.
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