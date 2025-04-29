Çorlu'da Reklam Panosunda Yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işletmenin reklam panosundan çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında işletmede hasar oluştu.

Yangın, ilçede Salih Omurtak Caddesi üzerinde bulunan mobilya mağazasında meydana geldi. Dükkandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip büyümeden kontrol altına aldı. Yangında, işletmenin bulunduğu binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yangının işletmenin dış kısmına kısa süre önce monte edilen reklam panosunun elektrik bağlantısından çıktığı tespit edildi. Yangında işletmede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),