Çorlu ilçesinde yolda yürüdüğü esnada silahla bacağından vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.B, Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda yürüdüğü esnada henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından silahla bacağından vuruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan S.B. sağlık ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye esnasında şüphe üzerine Y.S'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşti. Sirius Takımı şampiyonluk kupasını kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Evinin Sultanları Projesi', ev hanımları ve çalışan kadınları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen müsabakalarla devam etti. Denizli ve ilçelerinden 10 takımın katıldığı turnuvada, 130 kadın sporcu mücadele etti. Şampiyon Sirius takımı olurken, ikinci Pamukkale Evinin Sultanları, üçüncü Anadolu Pars Kadın Voleybol Takımı ve dördüncü Serinhisar Evinin Sultanları oldu.
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