Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan A.T'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçenin Reşadiye Mahallesi'nde önceki gün otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen O.K., aracının yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polislerce yakalanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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