Çorlu'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Çorlu\'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Çorlu'da yaşanan olayda, Ziya Başaran ve S.G. isimli şüpheliler, tabancayla ateş açarak Mehmet Taştekin'i öldürdü ve ağabeyi Veysel Taştekin'i ağır yaraladı. Şüpheliler tutuklandı.

06.08.2024 13:29
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokak ortasında tabancayla ateş açtıkları husumetlileri Mehmet Taştekin'i (24) öldürüp, ağabeyi Veysel Taştekin'i (27) ağır yaralayan Ziya Başaran (25) ile S.G. (15), tutuklandı.

Çorlu'da pazarcılık yapan Veysel Taştekin ile kardeşi Mehmet Taştekin, iddiaya göre, 1 ay önce Ziya Başaran ile aralarındaki alacak meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma, araya girenler tarafından önlendi.

Taştekin kardeşler, önceki akşam Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak'ta yürüdükleri sırada Ziya Başaran ve yanındaki S.G. ile karşılaştı. Taraftar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Başaran ile S.G., tabancalarıyla Taştekin kardeşlere ateş açtı. Ağabey ve kardeşi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere düşerken, 2 şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Taştekin öldü, durumu ağır olan Veysel Taştekin'in tedavisi sürüyor.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan Ziya Başaran ile S.G.'yi saklandıkları evde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde olayda kullandıkları belirtilen 2 tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ziya Başaran ile S.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Çorlu, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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