Çorlu\'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 mühür ve 5 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Şeyhsinan Mahallesi'nde yaşayan E.N'nin evinde arama yapıldı.
Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 mühür ve 5 sikke ele geçirildi.
Ev sahibi E.N. gözaltına alındı.
Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine O.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
O.A gözaltına alındı.
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