Çorlu'da Tarım Arazisinde Yangın: 900 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Çorlu'da Tarım Arazisinde Yangın: 900 Dönüm Alan Zarar Gördü

Çorlu\'da Tarım Arazisinde Yangın: 900 Dönüm Alan Zarar Gördü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, söndürme çalışmalarında TOMA'nın da kullanıldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre, 300 dönümü buğday ekili olmak üzere toplamda 900 dönüm alan zarar gördü. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

02.07.2024 16:15
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Söndürme çalışmasında TOMA'nın da kullanıldığı, devam eden yangında ilk belirlemelere göre 300 dönümü buğday ekili olmak üzere 900 dönüm alan zarar gördü.

Çorlu'nun Yenice Mahallesi Karatepe mevkinde tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış poligonunun da bulunduğu bölgeye polisin TOMA araçları da sevk edildi. İtfaiye, TOMA ve iş makineleri ile müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre 300 dönümü ekili olmak üzere 900 dönüm tarım alanı zarar gördü. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Tarım Arazisinde Yangın: 900 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da Tarım Arazisinde Yangın: 900 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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