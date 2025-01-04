Çorlu\'da Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alipaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katından duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak dumandan etkilenen ev sahibi S.S. ile diğer dairelerde oturan 2 kişiyi tahliye etti.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.