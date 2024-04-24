Çorlu\'daki esnaf odalarının başkanları Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak\'ı ziyaret etti

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Çorlu'daki esnaf odalarının başkanları, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'a ziyarette bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ergene Belediye Başkanı seçilen Topak'a ziyaretler devam ediyor.

Çorlu'da faaliyet gösteren esnaf odalarının başkanları Topak'ı ziyaret etti.

Yaptıkları çalışmaları Topak ile paylaşan oda başkanları, projeleri hakkında da bilgi verdi.

Topak ise göreve geldikleri gündün itibaren vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bölgedeki esnaf odalarıyla çalışmalar planladıklarını ifade eden Topak, "Herkes bizleri ziyaret edip mutluluğumuzu paylaşarak hayırlı olsun temennisinde bulunuyor. Bizler de ziyarete gelen gönül dostlarımızı ağırlamaktan memnun ve mutlu oluyoruz. Esnaf odalarının başkanları tarafından yapılan ziyaretten de son derece memnun oldum." diye konuştu.

Çorluspor 1947, bu haftayı bay geçecek

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grupta mücadele eden Çorluspor 1947, bu haftayı bay geçecek.

Hafta sonu müsabakaya çıkmayacak olan takım, çalışmalarına devam ediyor.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, iyi durumdaki takımın moral seviyesinin de en üst seviyede olduğunu, şuan gruplarında 64 puanla liderliği koruduklarını belirtti.

Çorluspor 1947, 5 Mayıs Pazar deplasmanda Yuvacıkspor ile karşı karşıya gelecek.