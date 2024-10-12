Çorlu Deresi\'nde Kirlilik İncelemesi

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinden geçen ve kirliliğiyle gündemde olan Çorlu Deresi, atıklarla birlikte turkuaz renge bürünüp, çevreye ağır kokular yayması üzerine inceleme başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri dereden numuneler alıp incelemeye gönderdi.

Trakya'da, kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle yıllardır kirli akıyor. Dün öğleden sonra derenin Ergene ilçesinin Yulaflı ile Sağlık Mahallesi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümü, atıklar nedeniyle turkuaz renge büründü. Derenin renk değiştirdiği bölgeden çevreye ağır kokular da yayıldı. Yaklaşık 5 saat süreyle turkuaz renkle akan dere, daha sonra normal rengine döndü.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri dereden numune aldı ve çevresinde incelemede bulundu. Yetkililer, alınan numunelerin laboratuvarda yapılan incelemesinin ardından kirliliğin nedeninin ortaya çıkacağını söyledi.