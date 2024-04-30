Çorlu, Ergene ve Hayrabolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Toplamda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Çorlu, Ergene ve Hayrabolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Toplamda 5 Şüpheli Yakalandı

Çorlu, Ergene ve Hayrabolu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Toplamda 5 Şüpheli Yakalandı

Çorlu ilçesinde durdurulan bir otomobilde ve Ergene ilçesinde bir evde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Her iki operasyonda toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Hayrabolu ilçesinde durdurulan bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu hap bulundu ve şüpheli gözaltına alındı.

30.04.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan A.Y.S. ve A.T. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ele geçirilen evde 2 kişi yakalandı

Ergene ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde K.S'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ev sahibi K.S. ve evde bulunan T.Ç. gözaltına alındı.

Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Hayrabolu ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.B'yi Lahana Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Hayrabolu, Ergene, Çorlu, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu, Ergene ve Hayrabolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Toplamda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu, Ergene ve Hayrabolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Toplamda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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