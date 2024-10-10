Çorlu Havalimanı'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çorlu Havalimanı'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çorlu Havalimanı\'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tatbikatta kaza kırıma uğrayan uçaktaki yangın söndürüldü, 23 yaralı hastaneye kaldırıldı.

10.10.2024 16:27
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TEKİRDAĞ'da Çorlu Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı'nda, senaryo gereği kaza kırıma uğrayan uçakta çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 23 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ARFF personeli tarafından 'Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı' gerçekleştirildi. Havalimanında kaza kırıma uğrayan bir uçakta çıkan yangına karşı tecrübe kazanmaları ve ARFF araçlarının performansının denenmesi amacıyla düzenlenen tatbikata havalimanı müdürü Ahmet Gündoğmuş, havalimanı emniyet müdürü Adem Bayrak ve personel katıldı.

Senaryo gereği içinde BRY Hava Yolları'na ait, içinde 155 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 159 kişi bulunan uçak, sol arka iniş takımının açılmaması nedeniyle havalimanına acil iniş talep etti. İhbar sonrası acil durum ilan edildi. Piste yaklaşan uçak, pist eşiğinden itibaren sürüklenerek saat 14.00'te acil iniş yaptı. Pistten yaklaşık 1,5 kilometre sonra durabilen uçağın sol motor ve kanat bölümünde başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler tarafından uçaktan yaralı olarak çıkarılan 6'sı ağır, 23 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Havalimanının pisti, bir süreliğine uçak iniş-kalkış trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat, başarıyla sonuçlandı.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, tatbikatın başarıyla sonuçlandığını söyledi. Gündoğmuş, "Senaryo gereği 159 toplam olmak üzere 155'i yolcu, 4'ü mürettebat bulunan uçak, piste yaklaşırken acil durum deklere etti ve onu derhal bize bildirdi. Biz de gerekli tedbirleri alarak pistin 1500'üncü metresinde durabilen uçağı, acil müdahaleyle, sol kanat ve motorunda yangın çıkan uçağı söndürdük. ve içinde 6'sı ağır olmak üzere maalesef 23 yaralı, hastaneye sevki başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorlu Havalimanı'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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