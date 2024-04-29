Çorum Alaca'da Karavan Devrildi: İki Alman Vatandaşı Yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Karavan Devrildi: İki Alman Vatandaşı Yaralandı

Çorum Alaca\'da Karavan Devrildi: İki Alman Vatandaşı Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Almanya plakalı bir karavan karşı şeride geçerek devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve eşi hastaneye kaldırılırken, çiftin köpeği de tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapandı. Alman çiftin Gürcistan'a seyahat ettiği belirtildi.

29.04.2024 22:01
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Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen karavandaki iki Alman vatandaşı yaralandı.

Stefan Simon (49) idaresindeki KO VN 167 Almanya plakalı karavan, Çorum-Alaca kara yolu Alacahöyük Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve eşi Raiola Simon, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan çiftin köpeği Frida da ilçedeki bir veterinerde tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan yol, karavanın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Alman çiftin Kapadokya'dan Gürcistan'a seyahat ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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