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Çorum Belediyesi, 2023'te ihtiyaç sahiplerine 12 milyon liralık yardım yaptı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi, 2023'te ihtiyaç sahiplerine 12 milyon liralık yardım yaptı

Çorum Belediyesi, 2023 yılında ihtiyaç sahiplerine Sosyal Destek Kart ile toplamda 12 milyon liralık yardım yaptığını duyurdu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 6 bin 895 ailenin Sosyal Destek Kart kullandığını belirtti ve bu kart sayesinde ihtiyaç sahiplerinin istedikleri yerel marketten alışveriş yapabildiğini söyledi. Aşgın ayrıca, Sosyal Destek Kart'ın aylık limitini 2024'te 500 liradan 800 liraya yükselttiklerini ifade etti.

Çorum Belediyesi, 2023\'te ihtiyaç sahiplerine 12 milyon liralık yardım yaptı
10.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:47
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Çorum Belediyesince 2023'te ihtiyaç sahiplerine Sosyal Destek Kart ile 12 milyon liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 6 bin 895 ailenin Sosyal Destek Kart kullandığını belitti.

Sosyal Destek Kart ile ihtiyaç sahipleri desteklenirken, esnafa da katkı sağlandığına dikkati çeken Aşgın, "Sosyal Destek Kart'tan faydalanan 6 bin 895 aileye 2023 yılında toplam 12 milyon liralık ödeme yapıldı." ifadesini kullandı.

Gıda bankası yerine Sosyal Destek Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Aşgın, bu sayede ihtiyaç sahiplerinin kent merkezindeki 105 noktadaki istediği yerel marketten alışveriş yapabildiklerini kaydetti.

Aşgın, Sosyal Destek Kart'ın aylık limitini 2024'te 500 liradan 800 liraya yükselttiklerini aktardı.

Kaynak: AA
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Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Belediyesi, 2023'te ihtiyaç sahiplerine 12 milyon liralık yardım yaptı - Son Dakika
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