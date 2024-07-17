Çorum Belediyesi, Şehrimi Tanıyorum Projesi ile öğrencilere kentin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtacak

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Çorum Belediyesince yürütülen "Şehrimi Tanıyorum Projesi" kapsamında 2 bin 500 öğrenciye kentin tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlik merkezleri bünyesinde yaz döneminde eğitim gören öğrencilerin, şehrin önemli yapılarını tanıması amacıyla "Şehrimi Tanıyorum Projesi" hayata geçirildi.

Beş hafta sürecek proje ile 8 gençlik merkezinde yaz kurslarına devam eden öğrenciler Çorum Müzesi, Şehir Müzesi, Hıdırlık, Sahabe Türbeleri, Çoruminia, Şehitlik, Sıklık Tabiat Parkı ve Çorumlu Obası gibi bölgeleri ziyaret edecek.

Proje kapsamında öğrenciler Çorum Müzesi'ni ziyaret etti. Burada binlerce yıllık tarihi eserleri inceleyen öğrencilere müze görevlileri Çorum'un tarihi hakkında bilgi verdi.