Çorum'da 2 Kişi Sahte Kimlikle Yakalandı

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Çorum'da biri 32, diğeri 6 suçtan aranan 2 kişi sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada polis ekiplerine sahte kimlik gösteren S.Ö'nün (42) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "cumhurbaşkanına hakaret", "dolandırıcılık" ve "nafaka hükümlerine uymamak" suçlarından 32 ayrı sabıka ve arama kaydı bulunduğu belirlendi.

Üçtutlar Mahallesi Muratevler 4. Sokak'taki uygulamada ise S.K'nin (33) sahte kimlik kullandığının belirlenmesi üzerine yapılan GBT kontrolünde 6 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Bu kişinin üst aramasında ise sustalı bıçak ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan her iki kişi polis merkezine götürüldü.