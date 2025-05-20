Çorum'da 22 Şüpheli Yakalandı

Çorum'da hakkında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 22 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.
12-19 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmada çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli yakalanarak adliyeye teslim edildi.
Öte yandan yakınlarınca kayıp başvurusu yapılan 4 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
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