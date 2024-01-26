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Çorum'da 77 Bin 100 Makaron ve Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da 77 Bin 100 Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Çorum'da yapılan operasyonda, kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 17 bin 900 doldurulmuş makaron, 59 bin 200 boş makaron, 63 kilogram kaçak tütün, 92 likit sıvı ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Çorum\'da 77 Bin 100 Makaron ve Tütün Ele Geçirildi
26.01.2024 - 13:53,
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Çorum'da 77 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 17 bin 900 doldurulmuş makaron, 59 bin 200 boş makaron, 63 kilogram kaçak tütün, 92 likit sıvı ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çorum, Gözaltı, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da 77 Bin 100 Makaron ve Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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