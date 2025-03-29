Çorum'da bayram arefesinde vatandaşlar mezarlıklara akın etti

ÇORUM - Çorum'da Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklar ziyaretçilerle doldu. Vatandaşlar hayatını kaybeden yakınlarının kabirleri başında dua etti.

Çorum'un en büyük ve tarihi mezarlıklarından biri olan Ulu Mezarlık, Ramazan Bayramı arefesinde ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, vefat eden yakınlarını anmak için sabah saatlerinden itibaren mezarlıkların yolunu tuttu. Sabah saatlerinden itibaren dolup taşan mezarlıklar, manevi bir atmosferle kaplandı. Vatandaşlar, kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti, mezarları temizledi ve çiçeklerle süsledi. Arefe gününe özgü gerçekleştirilen ziyaretler, hüzünlü ama huzurlu anların yaşanmasına vesile oldu. Bayram hazırlıklarının yoğunlaştığı bu günde, belediye ekipleri ve polis ekipleri trafik akışını düzenlemek ve ziyaretçilere destek olmak için mezarlıkta hazır bulundu.

"16 yaşındaki kardeşimi şehit ettiler"

Kardeşinin kabirini ziyaret eden İzzet Sucu, "Kardeşimle aramızda 4 yaş var. 1978'de İstanbul'da çıkan silahlı çatışmada 16 yaşındaki kardeşimi şehit ettiler. İstanbul'a cenazesi geldi ve ben o zaman askerdeydim. Askerden geldim, sordum; ilk başta kimse söylemese de kardeşimin şehit olduğunu zorla öğrendim. O şekilde ailecek ve ülkücü arkadaşlarımızla birlikte acı çektik. Allah razı olsun, her zaman yanımızda oldular. Biz o günleri gördük, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Bugün mübarek gün, arefe günü. Bütün insanlar mezarlığa geldi. Bütün ölenlerin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun ve Allah herkesin işini rast getirsin. Diyeceklerim bu kadar" dedi.