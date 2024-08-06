Çorum'da Bitkin Halde Bulunan Kartal Koruma Altına Alındı

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Çorum'un Kargı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, koruma altına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, devriye görevi yürüten jandarma ekipleri bitkin halde bir kartal buldu.

Çevre, doğa ve hayvan koruma timi tarafından bulunduğu yerden alınan kartal, Çorum Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Burada veterinerlerce tedavisine başlanan kartalın, iyileşme süreci tamamlanınca doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.