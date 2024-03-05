Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Cemilbey 1. Sokak'taki iş yerinde M.K. (62) ve M.Y. (49) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.Y, pompalı tüfekle ateş ederek M.K'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarından yaralanan M.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.Y. ise suç aleti silahla polise teslim oldu.
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AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Fındıklı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'a destek verdi. Bayraktar, vatandaşların sorularını yanıtladığı sohbet toplantısında Kurt'a her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan adayı Kurt ise seçilmesi durumunda vatandaşların sorunlarını çözmek için meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.
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