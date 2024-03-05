Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Çorum\'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde çıkan kavgada M.K. ve M.Y. arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. M.Y. tarafından pompalı tüfekle ateş edilen M.K. bacaklarından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. M.Y. ise suç aleti silahla birlikte polise teslim oldu.

05.03.2024 18:49  Güncelleme: 18:51
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Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Cemilbey 1. Sokak'taki iş yerinde M.K. (62) ve M.Y. (49) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Y, pompalı tüfekle ateş ederek M.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan M.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.Y. ise suç aleti silahla polise teslim oldu.

Kaynak: AA

Çorum, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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