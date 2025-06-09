Çorum'da çöken çardağın altında kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Çakır köyünde şenlik alanında piknikçilerin üzerine çardak çöktü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çöken çardağın altında kalan P.C. (4), K.K.A. (1), Hatice C. (29) ve Mustafa O.T. (25) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Çöken Çardak 4 Yaralı - Son Dakika
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