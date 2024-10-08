Çorum'da Darbedilen Genç Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'da Darbedilen Genç Hastaneye Kaldırıldı

Çorum\'da Darbedilen Genç Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da tanımadığı kişi tarafından darbedilen 21 yaşındaki Sefa B. hastaneye kaldırıldı.

08.10.2024 09:47
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Çorum'da bir kişi, tanımadığı zanlı tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Sefa B. (21), Ulukavak Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı içinde tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silah kabzası ve kalasla darbedilen genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Sefa B'yi darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber alınamayan kişi bulundu

Çorum'da haber alınamayan kişi, bulundu.

Alınan bilgiye göre, Rafet Y'den (44) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

Araştırma başlatan polis, Rafet Y'yi Çomar Barajı bölgesinde buldu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rafet Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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