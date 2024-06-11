Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Ç. (66), Tatar köyünde tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı halde traktörün altından çıkarılan Yusuf Ç, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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