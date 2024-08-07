ÇORUM'da domuzun saldırdığı Çelebi Yüksel (58) yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balkaya köyünde meydana geldi. Çelebi Yüksel, Karagelin mevkisinde bulunan bahçesine yakın noktada domuz sürücü ile karşılaştı. Domuzlardan birisi Yüksel'e saldırdı. Domuz saldırısından yaralı kurtulan Yüksel, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Domuz Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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