Çorum'da Eğitime Kar Engeli

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Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Kargı ve Dodurga ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Dodurga ilçelerinin tamamında eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kargı ilçesinde ise Güney, Bademce ve Pelitçik köylerinden taşımalı olarak ilçeye gelen öğrenciler, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün izinli sayıldı.