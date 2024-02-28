Çorum'da Eşi ve Çocuklarını Darbettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da Eşi ve Çocuklarını Darbettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Çorum\'da Eşi ve Çocuklarını Darbettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Çorum'un Aksungur köyünde İ.K, eşi N.K. ile çocukları M.K. ve T.K'yi sopa ile darbetti. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye getirilen çocuklardan T.K'nin vücudunda sopa ile darp izlerine rastlandı. Anne ve çocukların şikayeti üzerine gözaltına alınan baba İ.K, tutuklandı.

28.02.2024 23:25  Güncelleme: 23:26
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??????? Çorum'da eşi ve çocuklarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aksungur köyünde İ.K, eşi N.K. ile çocukları M.K. ve T.K'yi sopa ile darbetti.

İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen çocuklardan T.K'nin vücudunda sopa ile darp izlerine rastlandı.

Anne ve çocukların şikayeti üzerine gözaltına alınan baba İ.K, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Çorum, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Eşi ve Çocuklarını Darbettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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