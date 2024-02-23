Çorum'da bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu - Son Dakika
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Çorum'da bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu

Çorum\'da bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bulunan bir evde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, saldırı sonucu evin camlarında hasar meydana geldi. Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

23.02.2024 09:38
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Çorum'da bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 11. Sokak'ta U.K'ye ait apartman dairesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu ikametin camlarında hasar meydana geldi.

Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Çorum, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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