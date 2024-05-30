Çorum'un Alaca ilçesinde inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan bir inşaatta kalıpları söken yabancı uyruklu H.V. (27), dengesini kaybederek üçüncü kattan tuğlaların üzerine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan işçinin inşaattan düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, işçinin düştükten sonra arkadaşlarının yardıma gelmesi de görülüyor.
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