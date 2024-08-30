Çorum\'da kaçan maymun genç kızı ısırdı

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ÇORUM'da kaçtığı iddia edilen maymun Buse S.'yi (19) bacağından ısırdı. Buse S. tedavi edilirken, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 3 gündür kaçan hayvanı arıyor.

Buharaevler Mahallesi'nde bir evden kaçtığı iddia edilen maymun, Buse S.'ye saldırdı. Buse S.'yi bacağından ısırdıktan sonra kaçan maymun için arama çalışması başlatıldı. Buse S. tedavisi sonrası taburcu olurken, 3 gündür aranan maymuna dair herhangi bir iz bulunamadı. Maymunun bazı evlerin balkonunda görüldüğü görüntüler ortaya çıkarken, hayvanın kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.