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Çorum'da kar yağışı etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, gece saatlerinde kara dönüştü.

Gece boyu aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kentin büyük bölümü beyaz örtüye büründü.

Çorum Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Samsun- Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde tedbir aldı.

Kentte dün 17 dereceyi gören hava sıcaklığı, 0 derecenin altına indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Çorum'da kar yağışı, hafta boyu aralıklarla devam edecek. Sıcaklıkların en yüksek 2 derece ila en düşük sıfırın altında 5 derece olması bekleniyor.