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Çorum'da Kayıp Genç Cesedi Bulundu

Çorum\'da Kayıp Genç Cesedi Bulundu

Samet Şeker'in cesedi, kaybolduktan 5 gün sonra otomobilinde bulundu, ailesi cinayet iddiasında.

02.05.2025 13:09
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ÇORUM'da kayıp olarak aranırken 5'inci günde bir bağ evinin bahçesinde ters dönen otomobilinde cesedi bulunan Samet Şeker'in (22) babası Esad Şeker, oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia edip, olayın tüm yönleri ile araştırılmasını istedi.

Çorum'da 22 Eylül 2024'te evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Samet Şeker için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler tarafından aranan Şeker'in içinde bulunduğu otomobil, 5'inci günde İskilip yolu Dut köyü mevkisinde bir bağ evinin bahçesinde ters dönmüş halde bulundu. Şeker'in cansız bedenine de direksiyon başında ulaşıldı. Trafik kazasında öldüğü belirtilen Samet Şeker'in babası Esad Şeker ile ablası Kübra Şeker, olayın kaza değil cinayet olabileceğini iddia etti.

Esad Şeker, kaza yerine gittiğini ve oğlunun ders dönen araçta direksiyon başında bulunduğunu belirterek, "Otomobilindeki duruş şekli kesinlikle cinayet olduğunu gösteriyor. Ayrıca Cumhuriyet savcısı dosyayı 'Taksirle adam öldürme'den açtı. Ne hikmetse sonra da olay trafik kazasına çevrildi. Nedeni nedir, bir türlü çözmüş değiliz. Bu olayın cinayet olduğunu düşünüyorum. Zaten aramalarda dilekçeyi verdikten iki gün sonra başladı. Oğlumun bulunmasından sonra olay yerine gittim. Olay yerine fazla yaklaştırmadılar" dedi.

'KIZ ARKADAŞININ KİMLİĞİ OLAY YERİNDE BULUNUYOR'

Abla Kübra Şeker ise "Olayın ardından aylar geçti. Ölen kardeşimin kız arkadaşının kimliği olay yerinde bulunuyor. Bu kimlik kartını karakola gidip vermek istediğimizde karakoldaki görevliler kimliği almakta çok tedirgin davranıyor. Savcının talimatıyla bulunan bu kimliği verebiliyoruz. Neden böyle çekimser davrandıklarını da inanın bilmiyoruz. Teslim ettiğimiz kimlikle ilgili işlem yapıldı mı onu bile bilmiyoruz. Yıllar önceki ölen bir kişinin ölüm saati tespit edilebiliyorken, 5 gün önce öldüğü söylenen kardeşimin ölüm saati neden tespit edilemiyor ya da tespit edilmek mi istenmiyor? "diye konuştu.

'KARDEŞİMİN BAŞINA NE GELDİĞİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM'

Kardeşinin başına ne geldiğini öğrenmek istediğini söyleyen Kübra Şeker, "Şüphelilerle ilgili bulduğumuz her delili teslim etmemize rağmen bize dosyanın bir bölümü veriliyor. Ölen kişinin ailesi olarak dosyanın hepsini neden alamıyoruz? Kardeşimin başına ne geldiğini öğrenmek istiyorum. Bir de şüpheliler verdikleri tek bir ifade ile 'Tamam' denip gönderildi. Bu kişilerin bir kısmı Çorum'dan kaçtı, bir kısmı ikametini değiştirdi. Bunları anlamış değiliz" dedi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Samet Şeker'in kız arkadaşı M.S. ile birlikte 7 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Politika, Otomobil, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Çorum, Kaza, Son Dakika

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