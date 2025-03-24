Çorum'da Kuraklık Belirginleşti - Son Dakika
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Çorum'da Kuraklık Belirginleşti

Çorum'daki barajlarda su seviyesi kritik derecede düştü, eski yollar ve adacıklar ortaya çıktı.

24.03.2025 13:24
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Barajlardaki su seviyesi düştü, ortaya çıkan adacıklar ve eski yollar kuraklığı gözler önüne serdi

ÇORUM - Çorum'da yağışların mevsim normallerinin altında düşmesi sebebiyle şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi kritik seviyelere düştü. Su seviyesinin düştüğü Hatap Barajı'nda eski yollar ve adacıklar ortaya çıktı.

Çorum'da, bu yılda kar ve yağmur yağışlarının beklenilen seviyede olmaması sebebiyle barajlarda su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Mart ayı itibarıyla, kentin içme su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı 161 milyon metreküp kapasiteli Koçhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 5,73 seviyesine, 12 milyon 369 bin metreküp kapasiteli Hatap Barajı'nda su seviyesi yüzde 24,64'e, 26 milyon 703 bin metreküp rezervi bulunan Yenihayat Barajı'nda ise doluluk oranı ise yüzde 20,11 seviyesine düştü. Çorum Barajı'nda ise 4 milyon 165 bin metreküp su bulunuyor. Enerji üretimi ve sulama amaçlı kullanılan Obruk Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 68'50 olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı ayına göre barajdaki su eviyesinin gerilediği gözlemlendi.

Su seviyesinin düştüğü Hatap Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde, barajdaki su seviyesinin düşmesi neticesinde adacıkların ve eski yolların ortaya çıktığı görüldü.

"Su aşırı derecede azalıp geriye çekildi bunun için endişeliyiz"

Çorum'da yaşayan Eren Atalay, barajlardaki su seviyelerinin he geçen gün düştüğünü gözlemlediklerini belirterek, "Çorum'da yaşıyorum. Burada bulunan suyu içme ve tarımsal sulamalarda kullanıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz Hatap Barajı'nda 2024 yılından 2025 yılına yaklaşık yüzde 50 oranında bir düşüş meydana geldiğini görüyoruz. Bunun için de endişeliyiz. Suyumuz çekiliyor, gördüğünüz üzere kuraklık başlıyor. Şu anda bulunduğum nokta toprak parçası ve su aşırı derecede azalıp geriye çekildi, bunun için endişeliyiz. Genel olarak baktığımızda bulunduğum noktada suyun azalmasının gereksiz su tüketimi ve küresel ısınmaya bağlıda diyebiliriz. Toplum olarak suyu dikkatli kullanmalıyız. Şu an bir sorunla karşılaşmasak bile ileride çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Kaynak: İHA

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