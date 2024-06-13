Çorum'da Lise Öğrencileri Karbon Salınımına Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Lise Öğrencileri Karbon Salınımına Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Kullandı

Çorum'da Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, iklim sorunlarına neden olan karbon salınımına dikkat çekmek amacıyla Millet Bahçesi'nde bisiklet sürdü. Okulun uluslararası iş birlikleri projesi kapsamında öğrencilere iklim değişikliği hakkında eğitim verildi ve temiz bir çevre için farkındalık oluşturulması hedeflendi.

13.06.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da lise öğrencileri, iklim sorunlarına neden olan karbon salınımına dikkat çekmek amacıyla Millet Bahçesi'nde bisiklet kullandı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin Almanya, Yunanistan, Polonya ve İspanya'daki okullarla ortağı olduğu "Climate Without Borders; The Key To Achieving a Clean and Healthy Environment" projesi kapsamında öğrencilere iklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçlarını hakkında eğitim verildi.

Öğrencilerin temiz bir çevre elde etmek için uluslararası iş birlikleri yapmalarını hedefleyen proje kapsamında Çorum'daki öğrenciler, karbon salınımına dikkat çekmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Millet Bahçesi'nde bisiklet sürdü.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Anadolu Lisesi, Çorum, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Lise Öğrencileri Karbon Salınımına Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 22:07:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Lise Öğrencileri Karbon Salınımına Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement