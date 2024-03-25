Çorum'un İskilip ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan kişi yoğun bakıma alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahabey Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde ikamet eden Selçuk Y. (30), alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Y, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunan Selçuk Y, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'un İskilip ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yoğun bakıma alındı - Son Dakika
Tekirdağ'da yaşayan işitme engelli Ahmet Karaca, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesinde okuyucuların istedikleri kitaplara kısa sürede ulaşmalarına yardımcı oluyor. Karaca, yazılı iletişim kurarak okuyucuların taleplerini hızlı bir şekilde karşılayarak kaynaklara erişim imkanı sunuyor. İşitme engeline rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Karaca, gelen herkese yardımcı olmaya çalıştığını ve insanlardan hep olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.
Bursa'da, Osmangazi ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında, daire tamamen yanarak küle döndü. Yangına müdahale etmek isteyen 2 çocuk annesi Meral Akyüz yaralanırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı iddia ediliyor. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yedek ağırlıklı çıktığı Bayındırspor deplasmanında iyi başladığı maçı 3-1'lik skorla kaybetti. Bayındırspor, Metin Salih Aktürk'ün 2 golüyle galip geldi.
MÜSİAD Malatya Şubesi, her Ramazan ayında gerçekleştirdiği zimem geleneği ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara destek oluyor. Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetim kurulu üyeleri, mahallelerde bulunan bakkal ve fırınlara giderek vatandaşların borçlarını ödüyor. Bu şekilde ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Akçin, Osmanlı'dan gelen Zimem Defteri geleneğini 8 yıldır yaşattıklarını ifade etti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda 13 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki 3 evde silah bulundurulduğunu tespit etti. Operasyonda 10 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1334 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. 2 zanlı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti. Siyasetteki ilkeli ve dik duruşuyla tanınan Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleriyle akıllara kazındı. Yazıcıoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, Yazıcıoğlu'nun darbelere karşı duruşu ve siyasi söylemleri de vurgulandı. Yazıcıoğlu'nun şiirlerine de yer verildi.
Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme beldesinde bulunan 4 peribacasında restorasyon çalışması başlattı. Başkanlık bünyesindeki ekipler, çatlak ve dezenformasyon tespit edilen peribacalarının hasar analizini yaparak çalışmalara başladı. İlk etapta dört peribacasında uzman ekipler görev alırken, toplamda 9 peribacasında benzer çalışmalar yapılacak. Restorasyon projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Sonradan tanıştıkları teknolojiye ayak uydurmak isteyen eski kuşaklar, ceplerindeki akıllı telefonlarla sosyal medyada var olmak ve yakınlarıyla dijitalden iletişim kurmak için Bağcılar Belediyesinin Vefahane Yaşam Merkezi'nde özel ders alıyor.
Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan özel eğitimli narkotik dedektör köpekler, sınır hattında ve yurt içinde uyuşturucuyla mücadelede etkin görev alıyor. Köpekler, operasyonlarda aktif rol oynayarak akla gelmeyecek yerlere saklanan uyuşturucuları kısa sürede buluyor. Geçen yıl gerçekleştirilen 362 operasyonda 1 milyon 200 bin kök kenevir, 1 ton 400 gram esrar, 150 kilogram sentetik uyuşturucu, 27 kilogram eroin, 26 kilogram afyon sakızı ve 7 bin 635 uyuşturucu hapın ele geçirilmesinde rol oynayan narkotik dedektör köpekler, İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde eğitmenleriyle sürekli eğitime tabi tutularak görevlere hazır bekletiliyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Galatasaray Futbol A Takımı'nı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret ederek, şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Galatasaray'ın partneri Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ı Florya'da yalnız bırakmadı. Taraftarlar, futbolcularla bir araya gelerek sohbet etme ve formalarını imzalatma fırsatı yakaladı. Antrenmanı birlikte izleyen taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla takıma destek verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?