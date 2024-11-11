Çorum'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika
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Çorum'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu

Çorum\'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında şehitler, yeni doğanlar, evlenenler ve vefat edenler adına oluşturulan hatıra ormanına 1027 fidan dikildi.

11.11.2024 21:46
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında şehitler, yeni doğanlar, evlenenler ve vefat edenler adına oluşturulan hatıra ormanına 1027 fidan dikildi.

Sungurlu Belediyesince Karşıyaka Mahallesi Manastır Tepesi çevresinde oluşturulan hatıra ormanında fidan dikim etkinliği yapıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediye başkan yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik, Sungurlu Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, vatandaşlarla birlikte fidan dikti.

Belediye Başkanı Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Milli ağaçlandırma seferberliği kapsamında fidan diktiklerini belirten Dere, şöyle konuştu:

"Bugün Sungurlumuz için yine güzel bir gün. Çocuk meclisimizle, genç meclisimizle, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, ocak teşkilatımız ve parti teşkilatımız güzel bir etkinliğe imza attık. Daha önce seçim döneminde sözlerimizden biriydi. 'Doğan her çocuğumuz için, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için, evlenenler için birer hatıra ağacı dikeceğiz' demiştik. Ayrıca şehitlerimizi unutmadık. Şehitlerimiz için bir alan tahsis ettik. Şehitlerimiz için bir orman oluşturmanın ilk adımını attık. Bugün 1027 fidanı toprakla buluşturduk."

Sungurlu Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu ise şehitlerin hatıralarını yaşatmasından ötürü Belediye Başkanı Dere'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sungurlu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

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