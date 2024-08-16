Çorum\'da Minibüs Kazası: 14 Kişi Yaralandı

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ÇORUM'da işçileri taşıyan minibüsün, otomobil ve TIR'a çarptığı kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Ankara kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İşçi taşıyan Emirhan Keskin'in kullandığı 19 S 0196 plakalı minibüs, Derya Demirci'nin kullandığı 19 ABD 099 plakalı otomobile çarptı. Savrulan minibüs ardından park halindeki 19 ABC 966 plakalı TIR'a çarptı. Minibüste 12, otomobilde 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.