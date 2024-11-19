Çorum'da Motosiklet Hırsızlığı

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Çorum'da iki kişinin bir apartmanın bahçesinden motosiklet çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Doğukan K, 19 KL 434 plakalı motosikletinin Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde'deki apartmanın bahçesinde olmadığını fark edince 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın güvenlik kamerasını incelediklerinde, motosikletin 2 kişi tarafından çalındığını belirledi.

Hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.