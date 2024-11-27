Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
U.K'nin (25) kullandığı motosiklet, İnönü Caddesi'nde bir aracın yan aynasına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü o sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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