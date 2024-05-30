Çorum'da okul servisindeki yangın söndürme tüpü faciası - Son Dakika
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Çorum'da okul servisindeki yangın söndürme tüpü faciası

Çorum\'da okul servisindeki yangın söndürme tüpü faciası

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, okul servisinde bulunan yangın söndürme tüpünün pimi çıkması sonucu sızan kimyasal tozdan etkilenen 9 çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi.

30.05.2024 21:11
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde, okul servisindeki yangın söndürme tüpünden sızan kimyasal tozdan etkilenen 9 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Ö'nün kullandığı öğrenci servisi, İbek köyünden aldığı öğrencileri Koyunağılı köyüne götürürken araçta bulunan yangın söndürme tüpünün pimi çıktı.

Bunun üzerine araçtaki 9 çocuk, tüpten yayılan kimyasal toza maruz kaldı.

Rahatsızlanan çocuklar, ambulans ve vatandaşlarca Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuklar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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