Çorum'da Oto Galeride Çatı Yangını

ÇORUM'da Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir oto galeride çıkan çatı yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında İnönü Caddesi, Oto Galericiler Sitesi'nde çıktı. İddiaya göre, M K.'ya ait oto galerinin çatı kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yıldırım Beyazıt ATEŞ/ÇORUM,