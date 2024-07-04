Çorum'da Otomobil Satışı Sonrası Tehdit İddiasıyla 4 Şüpheli Tutuklandı

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Çorum'da iki aracını satın alıp ücretini ödemedikleri kişiyi tehdit ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli, tutuklandı.

Otomobillerini satın aldıkları O.K'ye parasını ödemedikleri ve silahla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ö. (39), C.A. (29), S.Ö. (26) ve S.U'nun (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'da O.K, iki otomobilini sattığı Y.Ö, C.A, S.Ö. ve S.U. hakkında, araçların parasını ödemedikleri ve kendisini tehdit ettikleri iddiasıyla dün suç duyurusunda bulunmuştu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıların içinde bulunduğu araç ve çevresinde yapılan aramada, aracın kenarındaki inşaat alanındaki toprak yığınında çanta içinde makineli tabanca, 2 şarjör ve 44 mermi ile taş altına gizlenmiş 2 tabanca ve 16 mermi ele geçirilmişti.