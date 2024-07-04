Çorum'da Otomobil Satışı Sonrası Tehdit İddiasıyla 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da Otomobil Satışı Sonrası Tehdit İddiasıyla 4 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da iki aracını satın alıp ücretini ödemedikleri kişiyi tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin araçları satın aldıkları kişiye parasını ödemedikleri ve silahla tehdit ettikleri iddia ediliyor. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise çanta içinde makineli tabanca, tabancalar ve mermiler ele geçirildi.

04.07.2024 17:15
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Çorum'da iki aracını satın alıp ücretini ödemedikleri kişiyi tehdit ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli, tutuklandı.

Otomobillerini satın aldıkları O.K'ye parasını ödemedikleri ve silahla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ö. (39), C.A. (29), S.Ö. (26) ve S.U'nun (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'da O.K, iki otomobilini sattığı Y.Ö, C.A, S.Ö. ve S.U. hakkında, araçların parasını ödemedikleri ve kendisini tehdit ettikleri iddiasıyla dün suç duyurusunda bulunmuştu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıların içinde bulunduğu araç ve çevresinde yapılan aramada, aracın kenarındaki inşaat alanındaki toprak yığınında çanta içinde makineli tabanca, 2 şarjör ve 44 mermi ile taş altına gizlenmiş 2 tabanca ve 16 mermi ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Otomobil Satışı Sonrası Tehdit İddiasıyla 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Otomobil Satışı Sonrası Tehdit İddiasıyla 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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